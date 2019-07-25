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رويترزالخميس 2019/7/25 05:51 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الحزب الجمهوري شهد يوما جيدا، في أول رد فعل على شهادة المحقق الخاص السابق روبرت مولر أمام مجلس النواب الأمريكي.
ووصف ترامب مجددا التحقيق، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية التي أتت به رئيسا للولايات المتحدة، بأنه حملة اضطهاد سياسي زائفة ضد شخصه.
وأضاف ترامب للصحفيين، لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية وست فرجينيا، أن أداء مولر لم يكن جيدا أمام لجنتين تابعتين لمجلس النواب.
وكرر ترامب هجومه على مولر، الذي قال أمام أعضاء المجلس إن التحقيق بشأن تدخل روسيا لم يبرئ ترامب من تهمة عرقلة العدالة.
وفي وقت سابق، أكد مولر، خلال جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي، أن تحقيقاته انتهت إلى أن الحكومة الروسية تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 على نحو منظم، دون تورط أعضاء من حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عن شهادة مولر: يوم جيد للجمهوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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