شكرا لقرائتكم وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي بعد صراع مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي، الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما وفق ما أعلنه الإعلامي سمير فقيه، صديق الراحل المقرب.

وكتب سمير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قائلا، "البقاء لله.. تركنا ورحل.. امتطى جواده و سافر إلى الله.. ما من كلام يعبر عن وجع القلب.. برحيلك فقدت اليوم أخ وصديق وأستاذ كبير.. الإنسانية كانت مبدأه وطيبة القلب عنوانا له وعشرات الأعمال الفنية ستظل في وجداننا.. فاروق الفيشاوي.. وداعا أيها الصديق العزيز سنشتاق إليك ولكن ذكراك باقية في القلوب.. ترحموا عليه كثيرا فقد كان رحيما محبا للفقراء والمساكين.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كشف الموسيقار المصري، هاني مهنا، في وقت سابق الأربعاء تفاصيل الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي.

وقال في تصريحات لـ"العربية.نت" إن الفيشاوي يمر بأزمة صحية حرجة ومقلقة للغاية، حيث دخل في غيبوبة كبدية، ويكاد يكون كبده قد توقف عن العمل.

فاروق الفيشاوي من مواليد 5 فبراير في العام 1952 حيث ولد بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية شمال مصر، لأسرة مكونة من أبوين و5 أشقاء كان فاروق أصغرهم.

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تخرج في كلية الآداب بجامعة عين شمس، ولفت الأنظار خلال مشاركته في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، ثم انطلق للنجومية بعد ظهوره في فيلم "المشبوه" مع الفنان عادل إمام في بداية الثمانينيات.

شارك في أكثر من 130 فيلما وعملا دراميا منها، القاتلة، والطوفان، والرصيف، ومطاردة في الممنوع، وغدا سأنتقم، وحنفي الأبهة، ولا تسألني من أنا، وسري للغاية، ونساء خلف القضبان، وقهوة المواردي، والمرأة الحديدية، وفتاة من إسرائيل، والفضيحة، وديك البرابر.

تزوج من الفنانة سمية الألفي، وأنجب منها أحمد وعمر، ثم تزوج من الفنانة سهير رمزي، وكانت آخر زيجاته فتاة من خارج الوسط الفني تدعى نورهان.

في أكتوبر من العام الماضي أعلن الفيشاوى، بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، في مفاجأة صدمت الحاضرين.

وقال إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، مضيفا أنه لم ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجهه بكل قوة.