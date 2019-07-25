كلاب ضالة تنقذ طفلة رضيعة من الغرق في مياه الصرف الصحي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الهند

أنقذت مجموعة من الكلاب الضالة طفلة رضيعة ألقتها والدتها في مياه الصرف الصحي في أحدى مدن ولاية هريانا الهندية بعد أن سمعت بكاءها وسحبتها من المياه .

وأظهرت كاميرات المراقبة ألقاء سيدة هندية لطفلة رضيعة موضوعة داخل وعاء بلاستيكي في مجاري مياه الصرف الصحي في أحد شوارع المدينة، وبعدها ظهرت ثلاث كلاب ضالة في المكان بعد سماعها بكاء الرضيعة وسحبتها من المياه، ثم بدأت بالنباح، مما استدعى المارة والشرطة إلى المكان.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إن الطفلة تزن أقل من 1.1 كيلوغرام وتخضع للعلاج بمستشفى مدني، مشيرتاُ إلى أن حالتها كانت خطرة ولم تكن قوية بما يكفي لتنقل لمستشفى أكبر، وإنهم بذلوا قصارى جهدهم لمعالجتها. وفقاً لصحيفة التايمز الأمريكية.

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وفي هذا السياق، توقعت دينيش كانسال المسؤولة الطبية الرئيسية بذلك المستشفى أن تكون الطفلة ولدت بعد سبعة أشهر من الحمل، مبينة أنهم قرروا ابقائها تحت المراقبة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الشرطة الهندية شرعت بالقيام بفحص كاميرات المراقبة في المكان الذي تركت فيه الطفلة بحثاً عن الأم، حيث تسعى لمعرفة هوية المرأة التي ستتم إدانتها بموجب المواد ذات الصلة في قانون العقوبات”.

يشار إلى أن قضية قتل الأطفال الإناث في الهند تعتبر مشكلة مستمرة، وغالباً ما ترتبط بالفقر المدقع وضرورة توفير مهر الزواج.