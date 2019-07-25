مصادر بعبدا للجمهورية: ننتظر تواصلا بين عون والحريري للتفاهم على جلسة للحكومة

أعلنت مصادر بعبدا، لصحيفة "الجمهورية"، "أنّها تنتظر تواصلًا بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، للتفاهم على إمكانيّة الدعوة إلى جلسة ل​مجلس الوزراء​ والبتّ بمضمون جدول أعمالها وتحديد مكان انعقادها في بعبدا أو في ​السراي الحكومي​".

ولفتت إلى أنّ "أي جلسة برئاسة رئيس الجمهورية يمكن أن تبحث في أيّ بند يقترحه من خارج جدول الأعمال"، متسائلةً عن "سبب التقليل من احتمال طرح ملف إحالة حادثة ​قبرشمون​ إلى ​المجلس العدلي​، على خلفيّة معرفة الجميع بأنّ أيّ فريق من أصحاب الدعوة إليها ورافضيها، يدركون الإنقسام الوزاري مناصفة بين الوزراء. ويمكن في حال حصول هذا التصويت أن يُصار إلى طي الملف نهائيًّا واستكمال الخطوات القضائيّة الّتي اتُخذت لتسلك مداها إلى النهاية المحتومة".