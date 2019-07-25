ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "ليبيّين مقرّبين من نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، رفضوا مذكرة التوقيف اللبنانية الّتي صدرت بحقّ نجل القذافي وقيادات بالنظام السابق، واستغربوا الزج باسمه في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، ورأوا أنّ سيف الإسلام القذافي كان صبيًّا يلهو في خيمة أبيه".
ولفت أحد أعيان قبيلة القذاذفة لـ"الشرق الأوسط"، أنّ "سيف الإسلام كان عمره قرابة 6 سنوات عندما تمّ الإعلان عن اختفاء الصدر، وبالتالي فإنّه بعيد عن هذه القضية، ولا يعلم تفاصيلها"، مشدّدًا على أنّه "يكفيهم اعتقال شقيقه هنيبعل بسبب هذه الاتهامات، الّتي تفتقد إلى الدليل والسند القانوني".
كانت هذه تفاصيل خبر مقربون من سيف الإسلام القذافي استغربوا عبر "الشرق الأوسط" اتهامه بقضية موسى الصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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