أكدت مصادر متابعة لساحة جنوب الليطاني، لـ"الأخبار" أن "العدو الاسرائيلي يحرص على عدم رفع التوتّر على الحدود إلى منسوب الاشتباك ودفع المقاومة إلى الردّ عليه"، خصوصاً "بعدما لمس تطوّرات في موقف الجيش اللبناني لناحية قرار الردّ على الخروقات، الذي تمثّل أخيراً برفع الجيش لبرج مراقبة إسمنتي (للمرة الأولى، الأبراج اللبنانية حديدية في جنوب الليطاني)، يطلّ على النقطة B1 في مقابل البرج المعادي".
من جهة أخرى، أكّدت مصادر متابعة في نيويورك لـ"الأخبار" أن "مواقف الدول في جلسة مجلس الأمن المغلقة لنقاش القرار 1701 لم تختلف عن مواقفها في العلن في جلسة الثلاثاء، وأن الكلمات مكرّرة مع تجنب واضح لموضوع تغيير المهام".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الأخبار: اسرائيل تحرص على عدم رفع التوتر على الحدود إلى منسوب الاشتباك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.