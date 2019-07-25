مصادر الأخبار: اسرائيل تحرص على عدم رفع التوتر على الحدود إلى منسوب الاشتباك

أكدت مصادر متابعة لساحة جنوب الليطاني، لـ"الأخبار" أن "​العدو الاسرائيلي​ يحرص على عدم رفع التوتّر على الحدود إلى منسوب الاشتباك ودفع ​المقاومة​ إلى الردّ عليه"، خصوصاً "بعدما لمس تطوّرات في موقف ​الجيش اللبناني​ لناحية قرار الردّ على الخروقات، الذي تمثّل أخيراً برفع الجيش لبرج مراقبة إسمنتي (للمرة الأولى، الأبراج اللبنانية حديدية في جنوب الليطاني)، يطلّ على النقطة B1 في مقابل البرج المعادي".

من جهة أخرى، أكّدت مصادر متابعة في ​نيويورك​ لـ"الأخبار" أن "مواقف الدول في جلسة ​مجلس الأمن​ المغلقة لنقاش ​القرار 1701​ لم تختلف عن مواقفها في العلن في جلسة الثلاثاء، وأن الكلمات مكرّرة مع تجنب واضح لموضوع تغيير المهام".