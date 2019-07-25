أكّدت مصادر متابعة لـ"الأخبار" أن السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد أبلغت رئيس مجلس النواب نبيه بري ردوداً على نقاط كانت عالقة سابقاً في ملف ترسيم الحدود، وأنه "جرى تجاوز عقبة رفض العدو لوساطة الأمم المتحدة والتلازم بين البر والبحر، وبقيت نقطة وحيدة تتعلّق بآليات التفاوض".
وكان رئيس المجلس نبيه بري أعلن أمس في لقاء الأربعاء "تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق نهائي على الحدود". وأشار بري إلى أنه أُنجِزَت سبع نقاط وبقيت نقطة واحدة تتعلق بالتنفيذ براً وبحراً. إلا ان مصادر بري أبدت تكتماً شديداً على التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار: ريتشارد أبلغت بري قبول اسرائيل لوساطة الأمم المتحدة بملف ترسيم الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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