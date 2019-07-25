مصدر أمني للشرق الأوسط: مزاعم إسرائيل حول تهريب إيران أسلحة لحزب الله عن طريق مرفأ بيروت عارية من الصحة

أكّد مصدر أمني ​لبنان​ لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "المزاعم الإسرائيلية حول تهريب ​إيران​ أسلحة لـ"​حزب الله​" عن طريق ​مرفأ بيروت​، عارية من الصحة".

وذكّر بأنّ "السفن الحربية التابعة لقوات "​اليونيفيل​" في المياه اللبنانية، لديها كامل الصلاحيةّ بموجب قرار ​مجلس الأمن الدولي​ 1701 بتفتيش كلّ البواخر المتّجهة إلى الموانئ البحرية في لبنان، وإذا ساورها الشكّ بأيّ شيء تعمل على مصادرته بالتعاون مع ​الجيش اللبناني​".

وركّز المصدر على أنّ "مرفأ بيروت كما ​مطار بيروت الدولي​ مضبوطان 100%". ورأى أنّ "هذه المزاعم مشابهة لتلك الّتي تتحدّث عن وصول طائرات إيرانية إلى مطار بيروت الدولي تفرّغ حمولتها من ​السلاح​ القادم إلى "حزب الله"، وهو ما يتنافى مع الواقع".