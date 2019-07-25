مصدر أمني للشرق الأوسط: مزاعم إسرائيل حول تهريب إيران أسلحة لحزب الله عن طريق مرفأ بيروت عارية من الصحة

أكّد مصدر أمني لبنان لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "المزاعم الإسرائيلية حول تهريب إيران أسلحة لـ"حزب الله" عن طريق مرفأ بيروت، عارية من الصحة".
وذكّر بأنّ "السفن الحربية التابعة لقوات "اليونيفيل" في المياه اللبنانية، لديها كامل الصلاحيةّ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بتفتيش كلّ البواخر المتّجهة إلى الموانئ البحرية في لبنان، وإذا ساورها الشكّ بأيّ شيء تعمل على مصادرته بالتعاون مع الجيش اللبناني".
وركّز المصدر على أنّ "مرفأ بيروت كما مطار بيروت الدولي مضبوطان 100%". ورأى أنّ "هذه المزاعم مشابهة لتلك الّتي تتحدّث عن وصول طائرات إيرانية إلى مطار بيروت الدولي تفرّغ حمولتها من السلاح القادم إلى "حزب الله"، وهو ما يتنافى مع الواقع".
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