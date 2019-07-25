ترامب يستخدم الفيتو ضد قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة الى السعودية

اسنخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حق النقض أو "الفيتو" ضدّ ثلاثة قرارات للكونغرس الأميركي، بوقف صفقات بيع أسلحة تقدّر بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة الأميركية، تشمل السعودية والإمارات.
وأوضح ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرّر فيها استخدامه "الفيتو" الرئاس، أنّ "هذه القرارات تضعف القدرة التنافسيّة للولايات المتحدة على الصعيد الدولي، وتضرّ بالعلاقات الهامّة الّتي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا".
وكان قد صادق الكونغرس هذا الشهر على قرارات حظر بيع الأسلحة.
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