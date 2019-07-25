مقتل 6 أشخاص وإصابة عمدة مقديشو في انفجار بالصومال

قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح، بينهم رؤساء لمديريات العاصمة ومدراء أقسام منهم رئيس بلدية ​مقديشو​ في ​تفجير​ استهدف مبنى بلدية العاصمة مقديشو، وتبنته "​حركة الشباب​" المتطرفة.

وذكرت بعثة ​الأمم المتحدة​ لتقديم المساعدة إلى ​الصومال​ إن مبعوث الأمم المتحدة جيمس سوان، وهو أميركي الجنسية، زار رئيس البلدية في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية الصومالية، التي ترتبط ب​تنظيم القاعدة​ (المحظور في ​روسيا​ والعديد من الدول الأحرى وتريد الإطاحة ب​الحكومة​ المدعومة من الأمم المتحدة)، مسؤوليتها عن تنفيذ هذا الهجوم وهو الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الهجمات التي نفذتها.