قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح، بينهم رؤساء لمديريات العاصمة ومدراء أقسام منهم رئيس بلدية مقديشو في تفجير استهدف مبنى بلدية العاصمة مقديشو، وتبنته "حركة الشباب" المتطرفة.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال إن مبعوث الأمم المتحدة جيمس سوان، وهو أميركي الجنسية، زار رئيس البلدية في وقت سابق اليوم الأربعاء.
وأعلنت حركة الشباب الإسلامية الصومالية، التي ترتبط بتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا والعديد من الدول الأحرى وتريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة)، مسؤوليتها عن تنفيذ هذا الهجوم وهو الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الهجمات التي نفذتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 أشخاص وإصابة عمدة مقديشو في انفجار بالصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.