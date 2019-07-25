رأت المتحدثة باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية تشوي هيون سو أن على كوريا الشمالية وقف الأعمال غير المفيدة لخفض التوتر في المنطقة.
ولفتت إلى ان "القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت مبكر اليوم الخميس هي صواريخ قصيرة المدى".
وكانت وكالة "ينهاب" الكورية الجنوبية نقلت عن رئاسة الأركان المشتركة في البلاد، قولها: "إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة من منطقة قريبة من ونسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية"، مشيرة إلى أن عسكرييها يتابعون الموقف عن كثب تحسبا لعمليات إطلاق أخرى، فضلا عن الحفاظ على حالة التأهب".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الكورية الجنوبية دعت كوريا الشمالية لوقف الأعمال غير المفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.