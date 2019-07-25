الدفاع الكورية الجنوبية دعت كوريا الشمالية لوقف الأعمال غير المفيدة

رأت المتحدثة باسم وزارة الدفاع في ​كوريا الجنوبية​ تشوي هيون سو أن على ​كوريا الشمالية​ وقف الأعمال غير المفيدة لخفض التوتر في المنطقة.

ولفتت إلى ان "القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت مبكر اليوم الخميس هي ​صواريخ​ قصيرة المدى".

وكانت وكالة "ينهاب" الكورية الجنوبية نقلت عن رئاسة الأركان المشتركة في البلاد، قولها: "إن كوريا الشمالية أطلقت ​قذيفة​ مجهولة من منطقة قريبة من ونسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية"، مشيرة إلى أن عسكرييها يتابعون الموقف عن كثب تحسبا لعمليات إطلاق أخرى، فضلا عن الحفاظ على حالة التأهب".