نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة

أعلنت وسائل إعلام تونسية ونجل الرئيس التونسي ​الباجي قايد السبسي​، أنّ "الرئيس نُقل إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة". وهذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها السبسي إلى المستشفى خلال شهر واحد.

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