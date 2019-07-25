برلمان أوروبا: الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يجب ألا يستمر حتى ما لا نهاية

أعلن نائب رئيس ​البرلمان الأوروبي​، فابيو ماسيمو كاستالدو، مقابلة مع صحيفة "ازفستيا أن الحوار مع ​روسيا​ يعد أحد العناصر الرئيسية في ​السياسة​ الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ولفت كاستالدو، الى انه "هناك برودة معينة في العلاقات بين ​موسكو​ و​بروكسل​، لكن ينبغي علينا استخدام أي فرصة ومنصة لاستئناف الحوار واستعادة الثقة بين الطرفين".

وأوضح كاستالدو أن الخلاف بين ​الاتحاد الأوروبي​ وروسيا يجب ألا يستمر حتى ما لا نهاية، كون المشكلات الإقليمية والعالمية المختلفة لا يمكن حلها إلا سوية. وأعرب نائب رئيس البرلمان الأوروبي عن أمله أن تتم عملية التقارب في الوقت المناسب.