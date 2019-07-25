واشنطن تستضيف الاجتماع السادس للحوار المشترك مع اليابان في المجال الفضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

استضافت الحكومة الأمريكية بواشنطن الاجتماع السادس مع اليابان للحوار المشترك بشأن الفضاء لمواصلة التعاون الثنائي في هذا المجال بين أكثر دول العالم تقدما فيه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن هذا الحوار يمثل التزامًا قويًا من الدولتين وبالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان الاستخدام الآمن والمستقر للفضاء الخارجي للأجيال الحالية والمستقبلية.

شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن المكتب التنفيذي لمجلس الرئيس الوطني للفضاء ومجلس الأمن القومي للولايات المتحدة وممثلون عن وزارة الخارجية والأمانة الوطنية لسياسة الفضاء بمكتب مجلس الوزراء لليابان.

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وقدم الجانبان رؤيتهما حول سياسات الفضاء الخاصة بهما، وأكدا ضرورة تعزيز التعاون في مجال أمن الفضاء واستكشافاته ورصد الأرض وأنظمة الملاحة العالمية.

كما ناقشا نتائج المناورات المشتركة الخاصة بأمن الفضاء، التي جرت في أكتوبر 2018 في قاعدة (ماكسويل) للقوات الجوية في ألاباما، وركزا على أهمية تعزيز الأمن الافتراضي للأنظمة الفضائية إضافة إلى التعاون في المجال البحري باستخدام النظم الفضائية ، كما استعرض المشاركون التقدم الياباني في مجال رادارات الفضاء.

وبحث ممثلو الدولتين مواصلة التعاون في الحصول على بيانات مراقبة الطقس الفضائي، وناقشوا نتائج قمة الولايات المتحدة واليابان في مايو 2019 والتعاون في مجال استكشاف القمر كنقطة انطلاق للمريخ ، كما شددا على أهمية تعزيز سيادة القانون في الفضاء الخارجي ، واتفقا على عقد الحوار الشامل السابع حول الفضاء في اليابان في عام 2020.