طارق يطلب تطليق زوجته: "عايزة تشتغل رقاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "طارق. ص" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، يطلب فيها تطليق زوجته "أ.م"، لما وقع عليه من ضرر، مبررًا دعواه: "المزيكا كل شيء في حياتها.. وطموحها تشتغل رقاصة في كبارية مشهور".

قال صاحبة الـ32 سنة، في دعواه رقم 86 لسنة 2019، إنه تعرف على زوجته أثناء تواجده في دول الخليج في أحد الفنادق المشهورة، وتطورت العلاقة بينهما إلى قصة حب، عن طريق الأصدقاء المشتركين بينهما، وبعد الرجوع لمصر بأسبوع تقدم لخطبتها، وتزوجا بعد أشهر معدودة.

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وأضاف مٌقيم الدعوى أنه علم بعد الزواج بعشق زوجته للمزيكا، حتى وصل الأمر إلى رغبتها بالعمل في إحدى الملاهي الليلية، وبحثها عن مدرب رقص شرقي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علاوة على تغير سلوكها وطريقة حديثها عن أول أيام الزواج بينهما.

وتابع "طارق" بأنه تشاجر مع زوجته بعدما لاحظ إصرارها على تحولها إلى راقصة "وضعت حلق بحواجبها وفمها"، فيما حاول التحدث مع حماه لتغيير تفكيرها وإبعادها عن الرقص إلا أنها رفضت، واعتبرته يقلل من طموحها.

يأس الزوج من إقناع زوجته بالبعد عن حلم الرقص، لذلك توجه إلى محكمة الأسرة، وأقام دعوى تطليق مازالت منظورة حتى الآن.