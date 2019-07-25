ترامب يصف شهادة مولر بأنها "يوم جيد للغاية للجمهوريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الأربعاء، شهادة روبرت مولر، المحقق الخاص سابقا في مسألة التدخل الروسي بالانتخابات، بأنها "يوم جيد للغاية للجمهوريين".
واعتبر ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، تحقيق مولر بأنه "حملة اضطهاد سياسي ضده"، مضيفا: "لا يوجد دفاع عن هذه الخدع غير المنطقية".
وأضاف ترامب أن مولر "ليس لديه الحق" لتبرئته، وذلك ردا على بيان المحقق السابق بأن تقريره لم يبرئ الرئيس من ارتكاب جريمة.
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