الخميس.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل "الغزالي حرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل شادي الغزالي حرب، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

وصدر قرار أمس الأربعاء، بإخلاء سبيل "الغزالي"، إلا أن النيابة استأنفت على القرار.

وقررت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء، في وقت سابق حبس "الغزالي حرب"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مرات عدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، وفق محمد فياض محامي المتهم.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.