«الشرعية» تستعيد مواقع استراتيجية في الضالع

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية اليمنية مسنودةً بالتحالف العربي على مواقع استراتيجية في مديرية «مريس» بمحافظة الضالع بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 30 عنصراً على الأقل من ميليشيات الحوثي الإرهابية، فيما أحبطت محاولة تسلل حوثية على مواقعها شرقي مدينة الحديدة، وقتل ثلاثة قادة حوثيين في عملية نوعية للشرعية بمحافظتي تعز والجوف.

واستعادت قوات المقاومة المشتركة، أمس، مواقع استراتيجية شمال وغرب منطقة «مريس» شمال محافظة الضالع، بعد معارك عنيفة دارت مع ميليشيات الحوثي أسفرت عن قتل 30 حوثياً على الأقل.

وقالت مصادر عسكرية لـ«الاتحاد»، إن وحدات من المقاومة المشتركة شنت هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيات الحوثي شمال وشمال غرب منطقة «مريس» القريبة من مدينة «دمت»، آخر معقل رئيس للانقلابيين في محافظة الضالع، مشيرةً إلى أن قوات المقاومة تمكنت من استعادة السيطرة على نحو 10 مواقع استراتيجية كانت ميليشيات الحوثي سيطرت عليها خلال الأسابيع الماضية. وأبرز المواقع المحررة هي «وينان، القهرة، الزيلة، وادي سون، العظم، الأقواز، الرفقة، وصولان»، بحسب المصادر السابقة التي أكدت مقتل 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي وإصابة عشرات آخرين خلال المعارك التي تعد الأعنف منذ شهرين.

واستولت المقاومة المشتركة خلال المعارك على عربات مدرعة ومركبات وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة كانت بحوزة الميليشيات.

وقال قائد «اللواء الخامس صاعقة»، العميد أبو ماجد الشعيبي، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إن الهجوم جاء وفق خطة مرسومة لتحرير كامل أجزاء منطقة «مريس» من الحوثيين، مضيفاً أن «القوات مستمرة في التقدم ومساندة أبناء مريس حتى استكمال الخطة المرسومة». إلى ذلك، قتل 4 من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قياديان، أمس، في عملية نوعية للجيش اليمني بمنطقة «مقبنة» غربي محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش نفذت عملية نوعية ضد الميليشيات الحوثية في جبهة «مقبنة»، موضحاً أن العملية التي أعقبها اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 4 حوثيين بينهم مشرف الميليشيات في الجبهة وقيادي ميداني آخر.

كما قتل قيادي حوثي ميداني وجرح عدد من مرافقيه، مساء أمس الأول، بقصف مدفعي للجيش اليمني استهدف تجمعاً للميليشيات بمديرية «المصلوب» في محافظة الجوف.

وذكر الجيش اليمني، أن القيادي الحوثي الميداني المدعو لطفي صالح الميموني، والمكنى بـ«أبو صالح القوبري»، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه في قصف مدفعي للجيش على تجمع للحوثيين في مديرية «المصلوب» جنوب غرب الجوف. وأضاف أن قوات الجيش قصفت أيضاً تجمعات ومواقع تمركز الميليشيات الانقلابية في منطقة «حام» الجبلية بمديرية «المتون» المجاورة، مشيراً إلى أن القصف أوقع خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وفي سياق آخر، أحبطت المقاومة المشتركة، أمس، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي على مواقعها شرقي مدينة الحديدة.

وذكر مصدر عسكري، أن عناصر تابعة لميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة شرقي مدينة الحديدة، مشيراً إلى أن مقاتلي القوات المشتركة تمكنوا من التصدي للعناصر الحوثية وإحباط عملية التسلل الفاشلة. ولفت المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي سارعت بقصف مواقع القوات المشتركة بقذائف الهاون من مواقع تمركزها وسط المدينة في خرق جديد ويومي للهدنة الهشة التي ينظمها اتفاق السويد المعلن في 13 ديسمبر.

كما جددت الميليشيات قصفها العشوائي على أحياء سكنية ومواقع عسكرية للقوات المشتركة في مدينة «حيس» ومنطقة «الجبلية» الاستراتيجية بمديرية «التحيتا» جنوب الحديدة.

في غضون ذلك، تواصل ميليشيات الحوثي عملياتها الإجرامية والانتهاكات بحق المدنيين العزل، وتفجير ونهب منازلهم، ودور العبادة في مختلف مناطق البلاد. وقالت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، إن الاحصائية الأولية للمنازل التي فجرتها ونهبتها الميليشيات في حجة ومعظمها في «حجور» بلغت نحو 546 منزلاً. وأضافت أن «تأسيس الهيئة جاء استجابة لمعاناة الضحايا والناشطين الحقوقيين بهدف إظهار بشاعة جريمة تفجير المنازل ومدى الأضرار المادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن تلك الجريمة، والسعي لتعويض المتضررين وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكم المحلية والدولية». وذكرت أن تفجير المنازل من قبل ميليشيات الحوثي يعتبر جريمة حرب بحق الإنسانية تمنعها كافة الشرائع والقوانين الدولية، مشيرةً إلى عدم الاهتمام من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتلك الجريمة التي تقترفها الميليشيات بحق المدنيين. وطالبت الهيئة كافة الضحايا بتوثيق الانتهاكات التي وقعت عليهم لضمان إثبات الحالة لتتمكن الهيئة من المطالبة بالتعويض العادل.

«مسام»: نزع 3014 لغماً حوثياً الشهر الحالي

أعلنت الفرق الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام»، نزع 3014 لغماً حوثياً منذ بداية يوليو الحالي، زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال مدير عام «مسام»، أسامة القصيبي، إن «فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من يوليو 1318 لغماً وذخيرة غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر 3014 لغماً».

وأضاف القصيبي، أن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 559 لغماً مضاداً للدبابات، و3 ألغام مضادة للأفراد، ونزعت أيضاً خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 714 ذخيرة غير منفجرة و42 عبوة ناسفة، لافتاً إلى أن فرق المشروع تمكنت منذ انطلاق المشروع، ولغاية يوم 18 يوليو من نزع 77129 لغماً، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.