«الحزام الأمني» يتعهد بالقضاء على الإرهاب في أبين

عدن (الاتحاد)

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة أبين عن ضبط أحد العناصر الإرهابية عقب عملية مداهمة لأحد المواقع المشتبه بها في مدينة «لودر»، وسط المحافظة. وأفاد مصدر في قوات الحزام الأمني لـ«الاتحاد» أن القوات نفذت عملية نوعية لضبط أحد العناصر الإرهابية المدرجة ضمن قائمة المطلوبين أمنياً في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين، مشيراً إلى أن القوات تمكنت من ضبط الإرهابي عقب عملية تحرٍّ وتعقب استمرت لأشهر في مديرية «لودر».

وأكد قائد قوات التدخل السريع في المنطقة الوسطى علي عوض المحوري، أن الأجهزة الأمنية مستمرة في جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار وتعقب كل العناصر الإرهابية والإجرامية في كافة مناطق محافظة أبين، موضحاً أن قوات الحزام الأمني والتدخل السريع تقوم بتعقب العناصر الإرهابية والمطلوبة وإحالتها للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وتعهد قائد الحزام الأمني في محافظة أبين، العميد عبداللطيف السيد، باستئصال الإرهاب من جذوره من كافة مديريات المحافظة، موضحاً أن قوات الحزام الأمني مستمرة في ملاحقة عناصر الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار في أبين. وأكد أن الهجمات العشوائية التي شنها تنظيم «القاعدة» في «مودية» و«المحفد» ضد مواقع ودوريات الحزام الأمني لن تثنيهم عن أداء واجبهم الوطني في محاربة واستئصال الإرهاب والتطرف من المديريتين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً في تعزيز قدرات قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في ظل الدعم السخي واللامحدود الذي يقدمه التحالف العربي لدعم جهود محاربة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة.