الحكومة: تأخر حسم ملف الحديدة سيخلف كارثة كبيرة

عدن (الاتحاد) أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة وذلك عبر تنفيذ كافة بنود اتفاق الحديدة وانسحاب ميليشيات الحوثي الإرهابية من المدينة وموانئها الاستراتيجية.

وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن ميليشيات الحوثي تواصل عرقلة وصول فريق الأمم المتحدة إلى مواقع «خزان صافر» النفطي العائم في البحر الأحمر في «رأس عيسى» على الرغم من موافقة الحكومة اليمنية وسعيها الحثيث لتفادي أي كارثة بيئية خطيرة وكبيرة قد تحدث جراء تسرب النفط إلى البحر والذي سيؤثر على اليمن والإقليم بشكل عام.

وأشار إلى أهمية الضغط من قبل الأمم المتحدة على الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم من دون تأخر والتصدي للمماطلات وعرقلة ميليشيات الحوثي التي باتت تهدد الأمن الإقليمي والعالمي من خلال بقائها في الحديدة.

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