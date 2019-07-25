الميليشيات تعتقل الرافضين لحضور دوراتها الطائفية

عدن (الاتحاد) اعتقلت ميليشيات الحوثي عشرات المدنيين بعد رفضهم الانخراط في دورات طائفية تروج للأفكار المستوحاة من النهج الإيراني.

وقال مصدر محلي، إن الميليشيات شرعت بتنفيذ سلسلة من الدورات التثقيفية الخاصة بالترويج للأفكار الحوثية والمعتقدات الخاطئة التي تروج للإرهاب والتطرف وتفكيك المجتمع اليمني، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة رفضت الانخراط في تلك الدورات، الأمر الذي دفع بالميليشيات إلى اعتقال الرافضين والزج بهم في السجون. وقال المصادر إن معظم المعتقلين تم نقلهم إلى سجون سرية في محافظة صعدة تمهيداً للدفع بهم لجبهات القتال بالقوة، مشيراً إلى أن التحركات الحوثية جاءت عقب الانكسارات والهزائم المتواصلة التي يتكبدونها على يد قوات الجيش في معقلهم الرئيس.

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