العاهل الأردني يؤكد رفضه ممارسات إسرائيل الاستيطانية

جمال إبراهيم (عمّان)

أكّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في عمّان، أمس، رفض بلاده ممارسات إسرائيل الاستيطانية، وهدمها عشرات المنازل الفلسطينية، مشدّداً على ضرورة تحرّك الأسرة الدولية لوقف هذه الإجراءات. ونقل بيان للديوان الملكي، عن العاهل الأردني تأكيده على «رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وهدم عشرات المنازل للفلسطينيين». وحضّ الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي على «التحرّك لوقف هذه الإجراءات التي تستهدف الهوية العربية للمدينة المقدسة».

من جانبه، أكّد عباس، بحسب البيان، «أهمية اللقاء مع الملك عبدالله الثاني خصوصاً في ظلّ ما تشهده القدس وما حولها من اعتداءات إسرائيلية تتعلّق بهدم بيوت الفلسطينيين، وغيرها من ممارسات تطال الأملاك الإسلامية والمسيحية في القدس». ونقل بيان الديوان الملكي، عن العاهل الأردني، تأكيده على «وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». وحضّ على «تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم، استناداً إلى حل الدولتين».