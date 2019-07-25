حفتر: القوات الليبية تقترب من الانتصار على الإرهاب في طرابلس

حسن الورفلي (القاهرة، بنغازي)

أكد القائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر مساء أمس أن القوات الليبية تقترب من الانتصار على الإرهاب في طرابلس. وقال في كلمة متلفزة وجهها لجنود وضباط صف وضباط الجيش المرابطين على تخوم العاصمة إنه يسعى لأن تستعيد طرابلس دورها كعاصمة لكل الليبيين. وحث على الاستعداد للتقدم نحو العاصمة لتحريرها من الإرهاب والعصابات المسلحة.

وتقدمت قوات الجيش الليبي في محاور طرابلس، حيث سيطرت على مناطق جديدة جنوب العاصمة، وسط انسحاب عدد من الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش إن الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة دخلت مدينة مزدة جنوبي طرابلس، مشيرة إلى دخول القوات لمقر الجوازات في منطقة صلاح الدين وسط انسحاب للميليشيات.

وفي محور «الزطارنة»، أعلن الإعلام الحربي للجي مقتل جنديين اثنين وسقوط عدد من الجرحى في هجوم للميليشيات. فيما استهدف الطيران التركي المسير بشكل خاطئ عناصر الميليشيات في ثلاثة تمركزات بضواحي طرابلس، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء القصف. فيما أعلنت عناصر في جماعة «الإخوان» اختطاف وزير النفط الليبي السابق عبد الباري العروسي في طرابلس واقتياده إلى جهة مجهولة، من دون تفاصيل إضافية.

إلى ذلك، يواصل وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي برئاسة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي النائب طلال الميهوب، زيارة إلى الولايات المتحدة للقاء عدد من المسؤولين في إدارة الرئيس ترامب وعدد من أعضاء الكونجرس الأميركي.

وقال النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، والذي يترأس الوفد، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن الزيارة مرتبطة بتوضيح ما يجري في ليبيا، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف لإطلاع واشنطن على الجرائم التي ترتكبها جماعة «الإخوان» في ليبيا. وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي إلى أن الوفد سيطلع المسؤولين الأميركيين على الجرائم التركية والقطرية بحق أبناء الشعب الليبي.

وقام أعضاء مجلس النواب الليبي بزيارة إلى مقر الكونجرس في واشنطن. وأكد الوفد خلال الزيارة على شرعية القوات المسلحة الليبية المنبثقة من الشعب وأهمية العملية العسكرية التي يقوم بها في طرابلس لمحاربة الإرهاب وفوضى العصابات والميليشيات، مؤكدين دعمهم للجيش الليبي الذي يحصل على غطاء قانوني من مجلس النواب.

وعلمت «الاتحاد» أن الوفد البرلماني الليبي أطلع عدداً من المسؤولين الأميركيين على جرائم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس، فضلاً عن تسليم ملفات تثبت تمويل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وأكدت مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد» أن زيارة وفد مجلس النواب الليبي يأتي بتكليف من رئاسة البرلمان، لافتةً إلى أن الزيارة تسعى للتأكيد على شرعية العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة الليبية في طرابلس، وذلك لتحريرها من قبضة الميليشيات والجماعات الإرهابية. وكان وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي قد أعد تقريراً مطولاً مدعماً بالأدلة التي تثبت التدخل التركي المباشر في الِشأن الليبي لدعم جماعة «الإخوان» والتنظيمات الإرهابية في طرابلس، وذلك تمهيداً لإطلاع الإدارة الأميركية عليه.

وأشارت مصادر ليبية مطلعة لـ«الاتحاد» الأسبوع الماضي إلى أن مجلس النواب سيكون له دور بارز خلال الفترة المقبلة، موضحة أن عدداً من أعضاء البرلمان سيقومون بعدد من الجولات الخارجية لتوضيح صورة ما يجري في طرابلس.