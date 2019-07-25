مصادر لـ«الاتحاد»: الأحزاب الإسلامية وراء تأجيل إطلاق الحوار في الجزائر

محمد إبراهيم (الجزائر)

أعربت الرئاسة الجزائرية أمس، عن إصرارها على إتباع المسار الدستوري وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية التي لم يتحدد موعدها بعد، متعهدةً برعاية حوار وطني شامل يضم كافة الأحزاب والأطياف السياسية لتحقيق هذا الهدف فيما يسود الانقسام بين الأحزاب حول المشاركة في هذا الحوار.

وقال الأمين العام للرئاسة الجزائرية نور الدين عيادي في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام إنه أمام الخيارات الواردة خلال الأزمة التي تجتازها الجزائر خاصة اقتراح المجلس التأسيسي وفترة انتقالية، فإن السلطات اختارت مسعى أكثر أماناً وعقلانية وفي الاتجاه السليم وهو تنظيم انتخابات رئاسية حرة وغير مشكك فيها تشكل بداية مسار تجديد مؤسساتي وسياسي.

وأعرب عيادي عن رفض المرحلة الانتقالية التي يقترحها الحراك الشعبي وبعض الأحزاب، قائلاً إن «خيار المرحلة الانتقالية يستدعي بالضرورة تجميد عمل المؤسسات الدستورية القائمة واستبدالها بهيئات خاصة فرضت نفسها بنفسها تعمل خارج أي إطار قانوني أو مؤسساتي».

واعتبر أن هذا الخيار سيؤدي إلى استمرار الأزمة في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بمخرج منها، مفسراً تفضيل النظام للمسار الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلا إن «خيار الرئاسيات سيسمح بانتخاب رئيس يتمتع بالشرعية ويحظى بثقة المواطنين ما يسمح للبلاد بمباشرة إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية».

وعن كيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية، أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن ذلك يجب أن يقوم على أساس وفاق واسع قدر الإمكان وتندرج النداءات السابقة التي أطلقها رئيس الدولة للحوار والتشاور في هذا السياق.

يأتي ذلك فيما كشف مصدر سياسي مطلع لـ«الاتحاد» عن أن سبب تأجيل إعلان موعد الحوار الوطني الشامل يرجع إلى الانقسام في موقف الأحزاب من المشاركة فيه. وقال المصدر، إن «الدولة الجزائرية تريد ضمان مشاركة الجميع، ولكن هناك أحزاباً تتحفظ على وجود أحزاب الموالاة الأربعة (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية) التي شكلت الائتلاف الحاكم في عهد بوتفليقة، رغم أن قيادات هذه الأحزاب الأربعة في السجن بتهمة الفساد».

وأضاف المصدر «هناك أحزاب أخرى أغلبها إسلامية ترفض المشاركة في الحوار قبل إقالة الرئيس المؤقت بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي».

وأشار إلى أن المشكلة الأخرى تتمثل في عدم وجود قيادة للحراك الشعبي أو متحدثين باسمه، وقال: «بالتالي فإن أي دعوة ستوجه لأي شخص سيقول الباقون إنها لا تعبر عنهم».

من جهة أخرى، مثل يسعد ربراب أغنى رجل أعمال في الجزائر أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، للتحقيق معه في قضايا فساد جديدة، بخلاف تلك التي يخضع للحبس المؤقت على ذمتها، منذ شهر مايو الماضي.