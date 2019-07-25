العراق: مقتل 5 «دواعش» في الموصل

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس، قتل 5 من عناصر تنظيم «داعش» قرب مدينة الموصل شمالي العراق، وقالت القيادة في بيان إن القوات العراقية المشتركة شنت عمليات شرقي سلسلة جبل «سنجار» غرب الموصل ما أدى إلى قتل 5 من مسلحي «داعش».

وكانت القوات العراقية أطلقت عمليات عسكرية تحت شعار «إرادة النصر» في السابع من يوليو بمساندة من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، وشملت تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار باتجاه الحدود الدولية العراقية السورية، وسبق أن نفذت القوات العراقية حملات عسكرية ضد فلول «داعش» في المنطقة المترامية الأطراف بيد أن التنظيم لا يزال نشطاً.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، عودة نشاط ما أسماه بـ«قناص البزايز» جنوب بعقوبة.

وقال عضو مجلس ناحية «كنعان» جمال الشمري، إن «تنظيم داعش اعتمد مؤخراً على أسلوب القنص من بعد لاستهداف النقاط الأمنية، ضمن قاطع جنوب كنعان أو مايعرف بالبزايز».

وأضاف الشمري، أن «جنديا قُتِل وأصيب 4‏ آخرون بسبب نيران قناص داعش في المنطقة التي تضم قرى واسعة ومتناثر بعضها ومهجور منذ سنوات طويلة بفعل جرائم القاعدة بين عامي 2006 - 2007»، وأشار إلى أن نشاط «داعش» يتركز في 7 مناطق‏ وهو يشكل خطراً حقيقياً على الأمن والاستقرار.

وكانت منطقة «البزايز» معقلاً أساسياً لتنظيم «القاعدة» بين أعوام 2006 - 2008 ويطلق بعضهم عليها تسمية «إمارة الشر»، نظراً لخطورتها آنذاك.

وفي سياق أمني آخر، أعلن مصدر في شرطة نينوى عن مقتل أحد شيوخ قبيلة «البو بدران» وأبن شقيقه بهجوم مسلح جنوب الموصل.‏ وقال المصدر إن «عصابات داعش هاجمت قريه زويريج التابعة لناحية حمام العليل جنوب الموصل في وقت متاخر من ليلة أمس وقتلت الشيخ علي خزعل الصالح أحد شيوخ عشيرة البو بدران وابن شقيقه».