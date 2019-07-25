ترامب: لن نكون شرطيا في مضيق هرمز ولن نحرس النفط لفائدة دول غنية دون مقابل

لوَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الثلاثاء، بعدم تدخُّل بلاده لحماية سفن السعودية، ودول أخرى في مضيق هرمز.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تؤدي مهام “الشرطي” في مضيق هرمز لحماية سفن الدول الغنية، مثل الصين، والسعودية، واليابان.

وأكد ترامب أمام عدد من الطلاب، في معرض حديثه عن مشاركته في قمة العشرين، إن الولايات المتحدة “تحارب في سبيل جميع تلك الدول، وهذا يكلفنا ثمنا باهظا، بيد أن بعض تلك الدول غنية جدا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تحصل على كمية قليلة جدا من النفط عبر المضيقين (هرمز، وباب المندب)، مشيرا إلى أن “كل الناقلات في تلك المنطقة صينية، وتستورد الصين 65 في المائة من النفط عبر المضيقين، واليابان تستورد 25 في المائة”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “ونحن من يؤدي مهام الشرطي منذ عقود من السنين لحماية جميع تلك الدول”.

وتساءل ترامب: “لماذا نؤدي دور الشرطي في سبيل الصين الغنية، واليابان الغنية، ونحن كذلك نؤدي دور الشرطي في سبيل الدول الصديقة، مثل السعودية، والإمارات، وغيرهما. ولكن لماذا نقوم بذلك؟ ولماذا توجد سفننا هناك؟”.

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وأضاف ترامب: “نحن نحمي أعدادا كبيرة من الناس حتى في حالات لا يجب أن نقوم فيها بذلك”.

واتهم الرئيس الأمريكي، من جانب آخر، الاتحاد الأوربي بأنه “يسرقنا تجارياً”، لافتاً النظر بالقول: “إننا نحميهم من خلال الناتو، ولا يدفعون لنا شيئاً!”.

وتشهد منطقة الخليج العربي، ومضيق هرمز، توتراً أمنياً متصاعداً؛ على إثر تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة، وحلفائها في أوربا والمنطقة من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وكانت بريطانيا قد دعت في وقت سابق، إلى تشكيل قوة بَحرية لضمان الملاحة في المنطقة، خصوصا بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

ونددت الولايات المتحدة، وعدد من دول الخليج باحتجاز السفينة البريطانية، ودعت إلى إطلاق سراحها، في حين بدأت قوات أمريكية تنتقل إلى السعودية بطلب من الرياض، بسبب ما بدا أنها مخاوف سعودية من تطور المواجهة مع إيران.