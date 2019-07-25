شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إثيوبيا تحبط مساعي قطرية لإفشال المفاوضات السودانية والان مع التفاصيل

أحبطت الحكومة الإثيوبية، محاولة قطرية لإفشال المفاوضات السودانية بين المجلس الإنتقالي العسكري، وقوى الحرية والتغيير، والحركات المسلحة للخروج من الأزمة الحالية .

وطردت الحكومة الإثيوبية، إثنين من قادة الحركات المسلحة السودانية من أراضيها بعد إكتشاف تورطهما مع قطر لإفشال المفاوضات بين الفصائل السودانية .

وجاء قرار الحكومة الإثيوبية بعد إجتماعهما قبل 3 أسابيع في منزل السفير القطري بأديس أبابا، لافشال المحادثات بين المجلس العسكري والحرية والتغيير .

وتأتي هذه الإجراءات بعد الفضيحة التي طالت قطر، والتي تثبت تورطها في دعم الإرهاب بالصومال .