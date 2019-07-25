كوريا الشمالية تطلق قذائف "متوسطة المدى" بالقرب من سواحلها

أكدت الولايات المتحدة، الخميس، ما أعلنته كوريا الجنوبية عن إطلاق جارتها الشمالية قذائف متوسطة المدى بالقرب من سواحلها.



وقال مسؤول أمريكي: "أؤكد أنها متوسطة المدى"، دون أن يحدد متى حدثت عملية الإطلاق.

وأعلنت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين على الأقل لم يتم تحديد نوعهما، في وقت مبكر من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

وأضافت أنه تم إطلاق القذائف من منطقة قرب ونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وقطعا نحو 430 كيلومترا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.

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وهذه أول عملية إطلاق لمقذوفات منذ أن التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وتدعو كوريا الشمالية منذ فترة لإبرام اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة القطيعة القائمة رسميا منذ انتهاء الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

وتوقفت المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ قمتهما الأخيرة، التي انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق في فبراير/شباط الماضي.



كانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية على أسلحة في مايو/أيار الماضي وتضمنت إطلاق قذائف قصيرة المدى وصواريخ أصغر.