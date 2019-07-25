شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يستخدم الفيتو ضد قرارات بوقف مبيعات أسلحة إلى السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واشنطن (أ ف ب) نقض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الأربعاء) ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة إلى حلفاء للولايات المتحدة بينها السعودية والإمارات. نقض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الأربعاء) ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة إلى حلفاء للولايات المتحدة بينها السعودية والإمارات. وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترمب الفيتو الرئاسي منذ توليه منصبه.



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