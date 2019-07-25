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بريتي باتيل وزيرة للداخلية في الحكومة البريطانية الجديدة

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جدة - خالد شويل - واس (لندن)

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم تعيين بريتي باتيل وزيرة للداخلية في حكومة بوريس جونسون الجديدة.

وكان مكتب رئاسة الوزراء قد أعلن سابقًا عن اختيار دومينيك راب لمنصب وزير الخارجية خلفًا للمستقيل جيرمي هانت، وساجيد جافيد لمنصب وزير الخزانة خلفًا لفيليب هاموند.

ومن المنتظر أن تكتمل عملية تشكيل الحكومة الجديدة خلال اليومين القادمين بعد مغادرة معظم أعضاء مجلس وزراء حكومة تيريزا ماي مناصبهم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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