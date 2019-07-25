شكرا لقرائتكم خبر عن بريتي باتيل وزيرة للداخلية في الحكومة البريطانية الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن)

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم تعيين بريتي باتيل وزيرة للداخلية في حكومة بوريس جونسون الجديدة.

وكان مكتب رئاسة الوزراء قد أعلن سابقًا عن اختيار دومينيك راب لمنصب وزير الخارجية خلفًا للمستقيل جيرمي هانت، وساجيد جافيد لمنصب وزير الخزانة خلفًا لفيليب هاموند.

ومن المنتظر أن تكتمل عملية تشكيل الحكومة الجديدة خلال اليومين القادمين بعد مغادرة معظم أعضاء مجلس وزراء حكومة تيريزا ماي مناصبهم.