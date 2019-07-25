شكرا لقرائتكم خبر عن 707 انتهاكات حوثية في تعز والنساء والأطفال أكثر الضحايا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن أمس (الأربعاء) توثيقه 707 انتهاكات حوثية طالت مدنيين في محافظة تعز خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.

وقال المركز، الذي يتخذ من تعز مقراً له، في تقريره النصف سنوي عن الوضع الإنساني في المحافظة إن حالات القتل التي تمكن من رصدها عبر فريقه الميداني بلغت 197 مدنيا، بينهم 52 طفلا و14 امرأة، وأصيب 305 مدنيين، بينهم 66 طفلا و33 امرأة، مؤكداً أن مليشيا الحوثي الأكثر دموية، حيث تستهدف بالقذائف الثقيلة والمتوسطة بشكل شبه يومي معظم الأحياء والمناطق السكنية في المدينة، وعددا من المديريات والأرياف.

وأشار التقرير إلى أن الأطفال أكثر ضحايا المليشيا، تليهم النساء، مبيناً أن فريقه وثق 9 حالات اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب حتى الموت، كما تعرضت 19 أسرة للتهجير القسري.

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واتهم التقرير المليشيا الحوثية بارتكاب 8 مجازر خلال النصف الأول من العام الحالي عبر القصف المباشر على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين التي نتج عنها مقتل 19 مدنيا، بينهم 9 أطفال وامرأة، وإصابة 35 مدنيا، بينهم 8 أطفال وامرأتان.

وذكر التقرير أن حالات الانتهاكات لحريات الرأي والتعبير بلغت 11 انتهاكاً، إضافة إلى 114 اعتداء وتدميرا للممتلكات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن هناك 26 جندياً وضابط شرطة تعرضوا للاغتيال في تعز خلال الفترة ذاتها وأصيب 31 آخرون على أيدي عصابات مجهولة.

يذكر أن خلايا نائمة على ارتباط بالحوثي وتنظيم القاعدة تنفذ عمليات إرهابية في المناطق المحررة في تعز بين فترة وأخرى، وتستهدف ضباط وأفراد الجيش الوطني والشرطة بشكل مباشر.