شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يتقدم في الضالع والجوف.. وفجوة الخلافات بين الانقلابيين تتسع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

سيطر الجيش الوطني في مديرية مريس بمحافظة الضالع أمس (الأربعاء) على 5 مواقع إستراتيجية بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية.

وقال مصدر عسكري يمني لـ«الخليج 365»: «تمكنا فجر أمس من تحرير مواقع وينان، والقاهرة، ووادي سون، والزيلة، وصولان الإستراتيجية التي كانت تحت قبضة المليشيا وتتخذها مراكز لاستهداف مواقعنا»، موضحاً أن عشرات المسلحين الحوثيين لا تزال جثثهم مترامية في الوديان.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مصرع القيادي الحوثي لطفي الميموني المكنى أبو صالح القوبري، مع عدد من مرافقيه بقصف مدفعي على مناطق للجيش الوطني استهدفت مواقع تمركزهم بمديرية المصلوب غرب محافظة الجوف، مؤكدة تمكن القوات الحكومية من السيطرة على جبال القلعة الإستراتيجية في مديرية برط العناب.

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وفي سياق آخر، قالت مصادر قبلية أمس إن معارك عنيفة اندلعت خلال الـ24 ساعة الماضية بين مسلحين حوثيين وقبائل آل غنيم بمديرية الشرية بمحافظة البيضاء، مؤكدة أن المعارك جاءت بعد قيام مسلحي الحوثي في نقطة شعب الجرف بالاعتداء بالرصاص الحي على نجل الشيخ سالم القعطبي ما أسفر عن إصابته. وذكرت المصادر أن المعارك أدت إلى مقتل زعيمين قبليين و3 حوثيين.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية يمنية في صنعاء لـ«الخليج 365» أن زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي بدأ يعتزم التخلص من رئيس الحكومة الانقلابية الموالي للرئيس السابق عبدالعزيز بن حبتور، وتعيين ناصر باقزوز بديلاً عنه.

وأشارت إلى أن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الانقلابي عقد لقاء مع باقزوز الذي يتولى منصب وزير السياحة في حكومة الانقلاب، مؤكدة أن توجيهات عبدالملك الحوثي تقضي بتجريد أتباع صالح من المراكز القيادية قبل أن يتمردوا عليهم.