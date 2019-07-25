فاجعة في إقليم الحوز..سقوط عشرات القتلى جراء عاصفة رعدية جرفت البشر والحجر!-صور

لقي ما يفوق 10 أشخاص، مصرعهم، قبل قليل، بعدما جرفت مياه أحد الأودية، بالطريق الرابطة بين اجوكاك واسني، سيارة لنقل الركاب قادمة من الدار البيضاء.

‎وحسب مصادر “اليوم24″، فإن سيول جارفة وانهيارات، عشية اليوم، بسبب الأمطار الطوفانية التي شهدتها المنطقة، جرفت سيارة للنقل للمزدوج، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، وصل عددهم أزيد من 20 شخصا، وفق مصادر من عين المكان،

‎ وأضاف المصدر ذاته، أن فرق الإنقاذ لازالت تبحث عن ناجين من الفاجعة، حيث عرفت المنطقة استنفارا كبيرا.

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‎هذا ولازالت فرق الإنقاذ، لحد الآن، تبحث عن ناجين وسط الواد.