- 1/3
- 2/3
- 3/3
لقي ما يفوق 10 أشخاص، مصرعهم، قبل قليل، بعدما جرفت مياه أحد الأودية، بالطريق الرابطة بين اجوكاك واسني، سيارة لنقل الركاب قادمة من الدار البيضاء.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن سيول جارفة وانهيارات، عشية اليوم، بسبب الأمطار الطوفانية التي شهدتها المنطقة، جرفت سيارة للنقل للمزدوج، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، وصل عددهم أزيد من 20 شخصا، وفق مصادر من عين المكان،
وأضاف المصدر ذاته، أن فرق الإنقاذ لازالت تبحث عن ناجين من الفاجعة، حيث عرفت المنطقة استنفارا كبيرا.
هذا ولازالت فرق الإنقاذ، لحد الآن، تبحث عن ناجين وسط الواد.
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة في إقليم الحوز..سقوط عشرات القتلى جراء عاصفة رعدية جرفت البشر والحجر!-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.