قتيل في حادثة سير مميتة ضواحي شيشاوة

لقي شخص مصرعه، أول أمس الثلاثاء، في حادثة سير مروعة، جراء اصطدام شاحنة وسيارة خفيفة في الطريق الوطنية رقم 11 في اتجاه إمنتانوت في إقليم شيشاوة.
وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن الحادثة وقعت بسبب السرعة المفرطة، خصوصا عندما حاول سائق السيارة تجاوز سيارة أخرى تسير في الاتجاه نفسه، ليصطدم بقوة مع شاحنة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى وفاته.
وأفادت المصادر ذاتها أنه تم إخراج جثة الهالك من سيارته بصعوبة من طرف رجال الوقاية المدنية، ونقلها إلى المستشفى، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي في مركز إمنتانوت تحقيقا في الموضوع.
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