رسميا.. الرجاء يعلن تعاقده مع أحداد قادما من الزمالك المصري – صور

أعلن نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده الرسمي مع اللاعب حميد أحداد، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، قادما من نادي الزمالك المصري، مع إمكانية الشراء.

ونشر النادي الأخضر، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي،”فايسبوك” وعلى موقعه الرسمي على الأنترنيت، صور توقيع أحداد لعقده الجديد مع الرجاء.

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه النادي عن التفاصيل المادية لهذا التعاقد، فإن مصادر مقربة من النادي أكدت ل”اليوم24″، أن أحداد وقع مقابل 200 مليون سنتيم، وفي حال ما قرر النادي الأخضر تفعيل خيار الشراء، فعليه دفع 700 مليون سنتيم.

وانتقل أحداد الموسم الماضي، للنادي المصري قادما من الدفاع الحسني الجديدي مقابل حوالي ملياري سنتيم، غير أنه فشل في التألق بالدوري المصري.