السبسي في المستشفى للمرة الثالثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مصادر مطلعة من الرئاسة التونسية لـ"العين الإخبارية" أن الرئيس الباجي قايد السبسي نقل إلى المستشفى العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية حادة مساء الثلاثاء.



كان السبسي أدخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين، على إثر أزمتين صحيتين حادتين، وكان آخر نشاط له الإثنين، باستقباله وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي.

يشار إلى أن قايد السبسي من مواليد 1926 بتونس العاصمة، وتولى رئاسة الجمهورية عام 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه منصف المرزوقي.