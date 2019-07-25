نقل "السبسي" إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

قال مصدر رئاسي تونسي، إن الرئيس الباجي قائد السبسي، نُقل إلى المستشفى العسكري إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
وأضاف المصدر بحسب الشروق التونسية، أن السبسي نُقل قبل قليل للمستشفى العسكري، بعد تدهور حالته الصحية.
يذكر أن السبسي أصيب بأزمة حادة نهاية الشهر الماضي تطلبت إقامته بالمستشفى العسكري ما يقارب الأسبوع.
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