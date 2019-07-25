نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أفادت وسائل إعلامية تونسية بنقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وأشارت الوسائل الإعلامية بأن الرئيس التونسي تعرض لوعكة صحية استلزمت دخوله المستشفى للمرة الثالثة، حيث قد أدخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين على إثر أزمتين صحيتين حادتين.

وكان آخر ظهور للرئيس التونسي -الاثنين الماضي- خلال لقائه بوزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي.