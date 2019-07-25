نظر دعاوى مصطفى كامل وإيمان البحر لوقف الترشح لانتخابات المهن الموسيقية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوتين المقامتين من الفنانين مصطفى كامل، وإيمان البحر درويش، يطالبان فيهما بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية لبطلان نتيجتها.

كما تنظر المحكمة، دعوى مصطفى كامل المقامة ضد الفنان هاني شاكر لإلغاء قرار ترشحه على منصب النقيب.

وقال مصطفى كامل في دعواه إن هاني شاكر لا أحقية له في الترشح لمنصب النقيب، لامتلاكه شركة إنتاج فني "توب" وما زالت تزاول النشاط.

فيما طالب الفنان إيمان البحر درويش في طعنه بالحكم ببطلان الانتخابات؛ لأنها جاءت مخالفه لأحكام قانون نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن هاني شاكر هو من دعا للانتخابات، رغم أنه يفقد هذه الصفة، وليس له الحق في ذلك - على حد قوله.