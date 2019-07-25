تنسيق الجامعات 2019| الفرصة الأخيرة لطلاب المرحلة الأولى.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات 2019، مساء اليوم الخميس، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بعد فتحه يوم الأحد الماضي.

وتواصل معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، صباح اليوم حتى الساعة الثالثة عصرا، استقبال طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" لتسجيل رغباتهم مجانا.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، الأحد الماضي، بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية.

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وأوضحت الوزارة أن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، wwwTansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.

وتابعت، كما يمكن للطلاب التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق لتسجيل رغباتهم.

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بالرابط.. موقع التنسيق يبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى