جامعة أسوان تواصل استعداداتها لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تواصل جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة استعداداتها المكثفة لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي هذا العام.

وصرح الدكتور أحمد غلاب، بأن العمل يجري على قدم وساق لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية يضم وفودًا من 20 جامعة أفريقية مختلفة بواقع 40 فرد لكل وفد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف أنه يجري حاليًا تطوير المسرح المغطي في الجامعة من خلال تأهيل أرضيته والجدران الخشبية والمقاعد وتغيير نظام الإضاءة لكي يكون جاهزا لاستقبال الفرق الفنية المشاركة، حيث يستوعب المسرح حوالي 330 فردا، علاوة على تطوير المسرح المكشوف بالجامعة والذي يستوعب حوالي 450 فردًا من خلال رفع كفاءة المقاعد.

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وأشار إلى تأهيل مدخل الجامعة وتهذيب المساحات الخضراء، ووضع أعلام للدول الأفريقية المشاركة في أسبوع الجامعات.

وأوضح رئيس جامعة أسوان أنه تم انتهاء المرحلة الأولي من تدريب طلاب كلية التربية الرياضية علي العروض الفنية التي سيتم تقديمها خلال حفل الافتتاح، والتي استمرت لمدة شهر تقريبا بمشاركة 800 طالبًا وطالبة، في تدريبات تقام لمدة 3 أيام أسبوعيًا (صباحًا ومساءً)، تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط عميد الكلية، بينما تبدأ المرحلة الثانية للتدريب علي العروض يوم 24 أغسطس المقبل.

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