إستقالة وزير الماليّة البريطاني قبل تسلّم بوريس جونسون مهامه

وكالات - قدم وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند اليوم، الأربعاء 24 جويلية 2019، إستقالته قبيل تسلم بوريس جونسون مهام رئاسة الحكومة، قائلا إن الرئيس الجديد للحكومة يجب أن يختار شخصا "يتوافق تماما مع سياساته".

وهاموند المعارض بشدة لبريكست، وهو ما لم يستبعده جونسون، وقال أيضا في رسالة بعث بها لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي إن مسألة بريكست التي لا تزال عالقة قد ألقت بثقلها على الاقتصاد البريطاني.