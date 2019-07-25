اختطاف وزير ليبي سابق في طرابلس

اختطفت جماعة مسلحة، اليوم الأربعاء، وزير النفط الليبي السابق المهندس عبد الباري العروسي في العاصمة الليبية طرابلس
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين أوقفوا العروسي في منطقة السراج، واقتادوه إلى جهة مجهولة، دون تفاصيل إضافية.
ولم يتضح على الفور إن كان اختطاف وزير النفط السابق على خلفية جنائية أم سياسية، في العاصمة التي تسيطر عليها الميليشيات وتمارس فيها القبض والاختطاف دون مسوغ قانوني وأحيانًا على الهوية.
وشغل العروسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي ينحدر من مدينة الزاوية وكان محكومًا بالإعدام في عهد نظام معمر القذافي السابق، منصب وزير النفط في حكومة علي زيدان منذ عام 2012 حتى 2014.
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