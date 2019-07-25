كوريا الشمالية تطلق قذائف مجهولة باتجاه جارتها الجنوبية

أعلنت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة قذائف مجهولة من صباح اليوم الخميس.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة إن المقذوفين قطعا نحو 430 كيلومترا لكنها لم تذكر أي تفاصيل، وفقا لوكالة "رويترز".



وستكون هذه أول عملية إطلاق لمقذوفات ترد أنباء بشأنها منذ أن

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين في نهاية يونيو.

وكانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية على أسلحة في مايو، وتضمنت إطلاق قذائف قصيرة المدى

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وصواريخ أصغر.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعرب أمس عن أمل بلاده في استئناف المفاوضات مع بوينج يانج في غضون أسبوعين.

وقال بومبيو في مقابلة إذاعية : "نأمل أن تبدأ المناقشات على مستوى العمل في غضون أسبوعين".

وأضاف: "ينبغي على الكوريين الشماليين الوفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس كيم جونج أون"، مشيرا إلى أنه "وعد بنزع السلاح النووي في بلاد".