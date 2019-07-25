حمدتو: التاريخ يثبت دعم السعودية الدائم للسودان

وأكد حمدتو، أن «المملكة العربية السعودية دائما ما تسعى إلى فعل الخير للسودان، منوها بوقفات المملكة الدائمة مع السودان منذ زمن بعيد، وعلى تعاقب الأجيال».
ورفع صلاح حمدتو الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين، وإلى ولي العهد الأمين، على ما يقدمانه من جهود كبيرة للشعب السوداني، مثمنا ما تقدمه المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في الإشراف على تنفيذ البرنامج كل عام، لتحقيق تطلعات قيادة المملكة في هذا البرنامج الذي يعكس جانبا من عنايتهم وخدمتهم للإسلام والمسلمين.
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