وفد التحالف الإسلامي يزور مالي

وفي بداية الزيارة، زار رئيس الوفد اللواء الركن محمد عبدالخالق الغامدي، ممثل المملكة العربية السعودية في التحالف، قائد القوة الفريق حسن ولد سيدي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في مالي، خالد مبروك الخالد، والقائد العسكري في القوة المشتركة، وتمت مناقشة أهمية الدعم.
وشكر قائد القوة الدعم الذي تتلقاه القوة المشتركة من التحالف الإسلامي العسكري بشكل عام، ومن المملكة العربية السعودية بشكل خاص.
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