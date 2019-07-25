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وفد التحالف الإسلامي يزور مالي

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زار وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب جمهورية مالي، لتقييم آلية تنفيذ الدعم والمساندة للقوة المشتركة لدول الساحل (G5)، التي تقدمت بها المملكة العربية .

وفي بداية الزيارة، زار رئيس الوفد اللواء الركن محمد عبدالخالق الغامدي، ممثل المملكة العربية السعودية في التحالف، قائد القوة الفريق حسن ولد سيدي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في مالي، خالد مبروك الخالد، والقائد العسكري في القوة المشتركة، وتمت مناقشة أهمية الدعم.

وشكر قائد القوة الدعم الذي تتلقاه القوة المشتركة من التحالف الإسلامي العسكري بشكل عام، ومن المملكة العربية السعودية بشكل خاص.


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