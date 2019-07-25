رئيس قرغيزستان: جهود خادم الحرمين مُقدّرة في خدمة المسلمين

نوّه رئيس جمهورية قيرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، بالمواقف النبيلة للمملكة العربية السعودية تجاه قيرغيزستان، وما تقدمه من دعم وتمويل للمشاريع التنموية الكبيرة في قرغيزستان، مثمناً جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين وحجاج بيت الله وزواره.

وأثنى جينبيكوف خلال استقباله في العاصمة القرغيزية، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق، على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بينه وبين خادم الحرمين الشريفين، معبراً عن شكره لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام وحجاج قرغيزستان خاصة.

وحمل جينبيكوف، رئيس مجلس الشورى تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، معبراً عن تمنياته للمملكة وقيادتها وشعبها مزيدا من التقدم والرخاء.

تحيات

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من جانبه، نقل آل الشيخ تحيات خادم الحرمين الشريفين لرئيس جينبيكوف، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع قرغيزستان لاسيما في المجال البرلماني، شاكرا للرئيس القرغيزي حسن الاستضافة والاستقبال، مبينا أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام المملكة بتوطيد العلاقات مع الدول الإسلامية ودول العالم الصديقة وتعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان القرغيزي.

رئيس البرلمان

اجتمع آل الشيخ مع رئيس البرلمان القرغيزي داستانبيك جمعبيكوف، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، حيث استعرض الجانبان العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان القرغيزي، والجهود المشتركة للجنتي الصداقة البرلمانية في دفع العلاقات بين الجانبين.