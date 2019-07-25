كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تطلق قذائف مجهولة باتجاه جارتها الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة قذائف مجهولة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة إن المقذوفين قطعا نحو 430 كيلومترا لكنها لم تذكر أي تفاصيل، وفقا لوكالة "رويترز".

وستكون هذه أول عملية إطلاق لمقذوفات ترد أنباء بشأنها منذ أن التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين في نهاية يونيو.

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وكانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية على أسلحة في مايو، وتضمنت إطلاق قذائف قصيرة المدى وصواريخ أصغر.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد أعرب أمس عن أمل بلاده في استئناف المفاوضات مع بوينغيانغ في غضون أسبوعين.

وقال بومبيو في مقابلة إذاعية : "نأمل أن تبدأ المناقشات على مستوى العمل في غضون أسبوعين".

وأضاف: "ينبغي على الكوريين الشماليين الوفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس كيم جونغ أون"، مشيرا إلى أنه "وعد بنزع السلاح النووي في بلاد".