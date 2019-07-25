كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الاتفاق على إقامة نظام مدني ديمقراطي وإحلال السلام في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، على العمل على إقامة نظام مدني ديمقراطي وإحلال السلام في السودان- بحسب ما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وأسفرت المفاوضات بين القوى السودانية في أديس أبابا برعاية إفريقية تسفر عن التوصل لاتفاق سياسي بشأن المرحلة الانتقالية وعملية السلام.

وركز الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير السوادنية والجبهة الثورية، على إدارة المرحلة الانتقالية في السودان، فضلًا عن إقامة سلطة مدنية انتقالية.

وأكد الطرفان أن اتفاقهما بشأن الفترة الانتقالية لا يتضمن "محاصصة".