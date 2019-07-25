كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضائح الديكتاتور أردوغان.. أصحاب الحد الأدنى من الأجور يعجزون عن شراء السلع الغذائية في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدراسة أجراها مركز أبحاث نقابة عمال المعادن المتحدة التركي، عن تراجع القوة الشرائية للسلع الغذائية للعاملين بالحد الأدنى للأجور، والذى ارتفع بقدر ارتفاع معدلات التضخم، بنحو 3.18% خلال العام الأخير- بحسب ما نشرت صحيفة الزمان التركية المعارضة.

وتشير نتائج الدراسة التى أجريت استنادا إلى أسعار المواد التى أعلنتها هيئة الإحصاء التركى وإحصاءات السلع الأساسية والفرعية لمؤشر أسعار المستهلك إلى تراجع القدرة على شراء الفاكهة، والتى تصدرت قائمة المنتجات التى تراجعت قدرة العاملين بالحد الأدنى للأجور على شرائها، بنحو 12% خلال عام.

وكشفت الدراسة عن أنه خلال يونيو هذا العام بات العاملون بالحد الأدنى للأجور بحاجة إلى ألفين و830 ليرة للحصول على قدر الفاكهة التى كانوا يحصلون عليها فى يونيو من العام الماضى، فى حين أنهم بحاجة إلى ألفين و708 ليرة للحصول على القدر نفسه من الخبز ومنتجات الحبوب وألفين و645 ليرة للحصول على القدر نفسه من اللحوم الحمراء، وألفين و653 ليرة للحصول على القدر نفسه من الدهون والزيوت، وألفين و621 ليرة للحصول على القدر نفسه من الألبان ومنتجاتها، كما ارتفعت القدرة على شراء الخضروات بنحو 18%، بينما ارتفعت الأسعار بنحو 57%.

وأكدت أن قدرة أصحاب الحد الأدنى من الأجور على شراء الخضروات ارتفعت بنحو 18.16 فى المائة خلال العام الأخير، كما بلغ متوسط الزيادة السنوية فى أسعار الخضروات نحو 57 % خلال شهرى يونيو ويوليو من العام الجارى مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.